El amigo oscense

El sábado es un día especial para los jugadores del C.D. Numancia. Después de algo más de un mes de pretemporada, ese día comienza la Liga, rueda el balón con los puntos en juego. Aquello que todo futbolista y aficionado ansía. El compromiso ante el Huesca será doblemente especial para Dani Calvo (Huesca, 1 de abril de 1994) quien, además de esperar con ganas ese estreno liguero lo hace ante el equipo de su ciudad y del que es socio.



El central numantino no esconde las ganas que tiene el vestuario soriano de que el trencilla Daniel Ocón Arráiz pite el inicio del encuentro en Los Pajaritos este sábado a partir de las 20.30 horas. «Tenemos muchas ganas de que empiece la temporada independientemente de quien sea el rival», apunta el jugador rojillo quien añade que en el seno del vestuario hay igualmente «mucha ilusión de hacer un buen año». «Comenzamos ante el equipo de mi tierra, de mi ciudad y me hace ilusión pero sobre el terreno de juego no hay amigos o colores y yo defiendo al Numancia», significa Dani Calvo.

El equipo cierra la pretemporada imbatido, con tres victorias y tres empates. El central rojillo destaca el compromiso con el que plantilla llega a este inicio liguero tras las cuatro semanas de preparación: «Estamos muy comprometidos y muy concentrados. Vamos a intentar empezar con buen pie, los partidos importantes son los de Liga, los de pretemporada son entrenamientos, tenemos que tomárnoslo como tal, y creo que el equipo llega en buenas condiciones».



A nivel personal, el central está satisfecho con su pretemporada. Lo importante durante la misma es «no tener lesiones», como ha ocurrido en su caso ya que ha participado «en todos los entrenamientos». «Tengo buenas sensaciones y espero comenzar la Liga lo mejor posible», explica.

Dani Calvo ha entrenado con el Numancia y vigilado a los rivales. Entre esos rivales está el equipo de su tierra, un equipo del que ha seguido sus refuerzos y al que ha visto en algún encuentro por televisión. Sobre el conjunto oscense admite que una de las grandes novedades está en su banquillo, donde Rubi toma el testigo de Juan Antonio Anquela, además de sus refuerzos ofensivos: «Creo que mantienen el bloque del año pasado, ha cambiado el entrenador y creo que Rubi es diferente de Anquela. Han reforzado su ataque con jugadores extranjeros y creo que arriba tiene futbolistas de peso y de calidad. Al final han hecho un buen bloque y nos lo pondrán muy difícil».

Entre los peligros del Huesca está Álex Gallar, uno de los estiletes ofensivos blaugranas, y máximo artillero de su pretemporada con seis goles. Calvo advierte del peligro del atacante catalán, un futbolista que es «muy habilidoso», y versátil, que tiene «muy buena zurda y con buen golpeo», motivos suficientes para estar «muy pendiente de él».