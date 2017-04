Alonso: "Todo lo que me está pasando es surrealista"

“Todo lo que me está pasando es un poco surrealista”, explicaba Fernando Alonso a Movistar+ tras abandonar en el Gran Premio de China por rotura “al parecer” de uno de los palieres, es decir, un problema de transmisión, no debido a Honda, sino a McLaren. Para el bicampeón español de F-1 “estar peleando durante dos o tres vueltas con el Mercedes de Valtteri Bottas, por ejemplo, me parece cosa de locas, insisto, surrealista, pues ellos nos sacan un montón de kilómetros por hora y, sin embargo, después de que me pasase en la recta le he mantenido delante de mí durante un par de giros”.



POCOS ENTRENAMIENTOS



Alonso, que estaba “absolutamente convencido de conseguir uno o dos puntos en esta carrera”, al igual de lo que hubiese podido ocurrir en Melbourne (Australia) antes de que se rompiese la suspensión, cree que los problemas en el sistema de la gasolina que ha sufrido su compañero, el belga Stoffel Vandoorne, que le obligó también a abandonar, son debidos “a que apenas hemos podido hacer pretemporada y es ahora, en las primeras carreras, cuando estamos descubriendo los problemas reales del coche. Y padeciéndolos, claro”.

El bicampeón asturiano recordó que “solo hemos dado siete vueltas de calidad en los meses de pretemporada” y, en ese sentido, “resulta, insisto, surrealista, que yo pueda estar peleando en cada carrera por los puntos con tan escaso margen de aprendizaje y pruebas. Lo que hice en Australia ya me parecía irrepetible y, sin embargo, aquí, en China, hemos estado, de nuevo, peleando por los puntos, con coches mucho mejores que el nuestro”.