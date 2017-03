El Almazán le hace un roto al Zamora

Importante victoria para el Almazán (0-3) en su visita a un rival directo en la lucha por alcanzar la fase de ascenso, un Zamora CF que ahora mismo ya tienen a un solo punto tras un incontestable triunfo de los sorianos que se mostraron mucho más efectivos y certeros en su ataque.



El partido empezó fuerte y fue el Zamora el primero en apuntar consciente de sus necesidades. Un par de aproximaciones y, sobre todo, un mano a mano de Caramelo que terminó por enviar directo a Andreas, dejaron muestra de la intensidad con la que los locales iniciaron el duelo, aunque la respuesta de los sorianos no se hizo esperar y Miguel salvó lo que pudo ser un gol seguro del capitán Josu, algo que repitió minutos después frente a Roberto.



El choque no estaba defraudando y ambos equipos se estaban dejando todo en el campo, aunque los minutos pasaban y el marcador seguía sin moverse, a pesar de que hubo muchas oportunidades para estrenarlo.



Llegando al ecuador de este primer acto, llegó la ocasión de oro para el Zamora CF cuando, tras una falta botada por Diego Ortiz, el portero rechazó y el balón le llegó a Félix Sancha, que falló a puerta vacía. Los locales perdonaron la opción y lo acabaron pagando cuando Roberto robó un buen balón y de tiro raso batió a Miguel para poner a los suyos por delante. El gol fue un jarro de agua fría para los de Losada, aunque buscaron las tablas antes del descanso pero el Almazán pudo armarse lo suficiente para repeler las embestidas.



El guion se repitió en el segundo acto, con un Zamora impetuoso que tuvo las primeras ocasiones a balón parado, en dos saques de esquina sin fruto. Una vez más, Miguel se erigió como héroe al repeler un disparo envenenado de Diego, líder absoluto del ataque, y es que los sorianos tampoco se estaban mostrando reservones y tenían el dominio del centro del campo.



Los de Losada se lanzaron al ataque y Sopale estuvo a punto de lograr el objetivo, pero la suerte parecía aliada con el Almazán y, en una contra liderada por Santa, Diego ponía el 0-2 cuando se llegaba a la hora de partido.



El Zamora veía que se le escapaba un duelo importante e Iñaki y Revi tuvieron una doble ocasión para acortar distancias, pero no parecía ser la tarde de los delanteros. A pesar de todo, los zamoranos no desfallecieron y buscaron un premio, aunque fuese mínimo, para seguir en la batalla del play-off, pero no fueron ellos, sino los sorianos los que pusieron la guinda, de nuevo con Diego como protagonista, que puso el tercero tras una falta que pilló a los locales despistados, a pesar de que Miguel estuvo cerca de evitarlo. De ahí al final, al Almazán le tocó defender para sumar un merecido triunfo y no dar por perdida la opción de una fase que ahora tiene a doce puntos.

DERROTA DEL SAN JOSÉ

El San José regresó de vacío de su visita a Tordesillas, pese a realizar un aceptable encuentro. Los colegiales comenzaron el encuentro prácticamente con el marcador en contra, con los locales adelantándose en el primer minuto. Tras el descanso, el San José se rehizo e igualó la contienda, pero tres minutos trágicos dieron al traste el intento de remontada de los visitantes y el Tordesillas volvió a adelantarse y sentenció con dos goles.



Se adelantaron los locales en los primeros compases del encuentro, en un saque de esquina botado por Mato que la defensa visitante no acierta a despejar y Rubo, en el segundo palo, se hace con el esférico y lo envía al fondo de las mallas. Era la peor forma de comenzar un partido, y es que los colegiales se veían con un 1-0 cuando apenas había transcurrido un minuto de juego.



Los sorianos acusaron el gol tan tempranero (apenas había transcurrido un minuto de partido), aunque poco a poco se fueron rehaciendo. A pesar de recobrar el ánimo tras un golpe tan fuerte como el tanto inicial, la reacción no bastó como para equilibrar el resultado.



Por otra parte, los locales lo intentaron con llegadas de Ruiz y de Juanmi, pero sin mucho peligro, lo que fue un alivio para el San José, a quien un segundo tanto le habría complicado aún más el encuentro. Por parte visitante, la ocasión más clara de esta primera mitad corrió a cargo de Chuspi. Tras recibir un balón en largo que sobrepasa a los defensores locales, disparó a puerta, pero el balón salió fuera muy cerca del poste.



La segunda parte trajo, al poco de iniciarse, el empate para los sorianos. Corría el minuto 52 cuando Óscar lanzó un duro disparo, bien repelido por el guardameta local, Sergio, pero el rechace le aprovechó Alte para igualar momentáneamente la contienda.



El empate llevó las dudas a las filas locales, aunque los vallisoletanos dispusieron de una gran ocasión a cargo de Mato, que tras recibir un buen pase de Juanmi disparó, pero José respondió con una gran intervención.



El equipo soriano intentó culminar la remontada y dispuso de una ocasión en un remate de cabeza de Pablo, pero el balón salió ligeramente alto.No fue hasta el minuto 71 que los locales volverían a ponerse en ventaja en el marcador, de nuevo por medio de Rubo. Juanmi elevó el balón superando al portero visitante, José, y el atacante lo remachó muy cerca de la línea de gol. Tan solo dos minutos después, un penalti de Chávez sobre Rubo fue transformado por Mato, lo que supuso prácticamente la sentencia ante un San José que poco más pudo hacer.



Con este resultado, los sorianos encadenan tres jornadas sin puntuar. Tendrán ocasión de resarcirse la próxima jornada ante el C. D. Bupolsa. Será el domingo a las 16:30, en el estadio de San Juan.