El Almazán celebra el sábado el Día del Socio

La S.D. Almazán celebrará este sábado, con motivo del encuentro de la jornada 32 de Tercera División ante el Villamuriel, el Día del Socio. Será una actividad con la que se abre el programa para conmemorar el cincuenta aniversario de la entidad.

Los socios del Almazán están convocados para una comida para posteriormente dirigirse a La Arboleda para presenciar el partido ante el Villamuriel, un choque que arrancará a las 17.30 horas. Desde el club se organizará una rifa cuya recaudación irá destinada a la lucha contra el cáncer.

El equipo que entrena Diego Rojas ganaba el domingo al San José con un gol de Diego Antón para alcanzar los 50 puntos en la clasificación. El Almazán está a diez puntos de la zona de promoción y, aunque la distancia es importante, desde el club no se renuncia a nada en la recta final de la Liga. El primer paso es ganar el sábado al Villamuriel y esperar que alguno de los equipos que le preceden en la tabla no sumen la victoria. El Villamuriel es un conjunto de la zona baja de la clasificación y no debería presentar oposición.

Respecto a las actividades para celebrar el 50 aniversario de la fundación del club, del 17 al 30 de abril tendrá lugar una exposición sobre la historia de la entidad. La muestra se compondrá de fotos antiguas, trofeos, fichas de ex jugadores o banderines de rivales. El club también tendrá un stand en la Feria de Muestras de Almazán que se celebrará los días 12, 13 y 14 de mayo. También se ha programado una jornada de convivencia de ex jugadores y la organización de un torneo infantil que llevará el nombre de Antonio Pedroviejo