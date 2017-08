Algún tiro, pocas codornices

Las previsiones en los días previos al inicio de la media veda no eran nada optimistas y esas previsiones se cumplieron ayer con motivo de el inicio de la temporada. Los cazadores sorianos salieron ayer al campo para encontrarse con lo que se preveía desde la Federación de Castilla y León de Caza, que la codorniz, la estrella de la media veda, no corre en abundancia por los parajes de la provincia. La media de capturas estuvo por debajo de años anteriores es esa primera jornada siendo la zona de Campo de Gómara y la zona norte donde más se dejó ver la gallinácea.



La media veda no comenzó con buen pie en la provincia aunque, como en botica, hubo de todo, desde cazadores que capturaron hasta 11 piezas en la zona de Boos, o alguna que otra decena en la zona de Gómara, hasta otros que no tuvieron tanta fortuna en otros puntos como Garray o Campillo de Buitrago, donde los guardas del lugar llegaron a encontrarse con hasta 40 cazadores que no portaban ni una sola pieza. En la suerte de la media veda hay varios factores que van desde la presencia de la codorniz, hasta la calidad de los perros para rastrear y levantar las piezas o la habilidad del cazador para afinar la puntería. Desde la Delegación Soriana de Caza se sondeó la media de capturas en varias zonas y cotos de la provincia siendo Campo de Gómara y la zona norte, Almarza y Oncala, donde mejor se mantuvo el tipo con cuatro ó cinco capturas de media hasta el punto de que en Gómara el inicio ha sido mejor que el del año pasado. En la zona de Espejón o San Esteban esa media se redujo a tres ó cuatro capturas mientras que en Langa esas consultas arrojaron como resultado cero capturas. En la zona de Almazán la media oscilo entre las dos y cuatro piezas en la zona de Osma esa media fue estuvo entre uno y dos. Un poco más al sur, en Arcos, le media rondó las tres gallináceas.



«Ya se preveía que el inicio de la temporada iba a ser malo. Cuando la cosecha es mala, la temporada suele ir en conjunto. Cuando se cosechó se veía codorniz pero ha pasado tiempo y se han ido al quedarse sin cobertura. De media el inicio de la temporada ha sido flojo, esperemos que la codorniz baje del norte y que en alguna zona de paso pueda haber suerte antes de que finalice la temporada», explicó José Sanz Cámara, delegado provincial de Caza. Desde la Delegación Provincial de Soria sí se señala que durante la jornada de ayer sí se vieron más tórtolas que en años anteriores por lo que la misma junto a la paloma torcaz, cuya desveda tiene lugar el próximo día 22, puede ser un buen complemento (El cupo de tórtola común está fijado en seis piezas por cazador y día), hasta el próximo día 17, fecha en la que finaliza la media veda.



El calendario aprobado para la media veda en Soria, oídos los consejos territoriales de caza y el Consejo de Caza de Castilla y León, establece 20 días hábiles a los que debe descontarse la jornada de ayer. Se trata de los martes, jueves, sábados y domingos hasta el próximo 17 de septiembre que es cuando finaliza.