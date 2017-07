Alejandro Davidovich gana el Wimbledon junior

Solo siete partidos en hierba ha disputado en su vida. El que perdió en primera ronda del torneo del año pasado y los seis que ha ganado para suceder, 50 años después, como campeón júnior de Wimbledon a Manuel Orantes, hasta ayer el único español que había logrado ese éxito. Se llama Alejandro Davidovich Fokina,hijo de padres rusos y nacido en Málaga hace 18 años.

Ni él se creía ayer lo que ha vivido en estas dos semanas. "Aún estoy en shock, en blanco. El año pasado, cuando vine por primera vez aquí, si no me caí 20 veces en la hierba, no me caí ninguna. Pero este año, desde que vine, que no lo tenía claro, me he sentido adaptado", decía. Así y todo no pensaba que ganaría el título. "Has hecho historia, me decían en Twitter... No lo creo, pero estoy feliz por ser el segundo español que gana en Wimbledon", decía feliz.

El triunfo le permitió estar anoche en la gala de campeones de Wimbledon junto a Muguruza, Federer y el resto de campeones de este año y las leyendas del pasado. "Será un honor conocerles, poder estar con todos los grandes, un sueño. Me han dicho que hay un baile. Espero que no tenga que bailar", decía preocupado con acento andaluz, tras vencer en la final al tenista argentino Axel Geller por 7-6 (7-2) y 6-3.

ENTRENAR Y MEJORAR

Davidovich está clasificado en el puesto 637º del mundo y entrenado por Jorge Aguirre en la escuela Just by Tennis Academy del hotel Don Carlos, de Marbella, que le patrocina. Su objetivo "es progresar en los torneos ITF para subir ránking". Estar entre los profesionales aún lo ve muy complicado, y mucho más hablar de que sea el relevo español, junto a Nikolas Khun, que hace un mes ganó el torneo júnior de Roland Garros y este sábado un Challenger en Austria.

"Todo está muy lejos aún y puede pasar cualquier cosa, mejor no pensar en eso y seguir trabajando para mejorar", decía. No sabe si también jugará el júnior del Abierto de EEUU en septiembre. "No lo he hablado con mi entrenador. Hay que pensar en el futuro".