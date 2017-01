El ajedrez en Almazán, cosa de hermanos

El pasado fin de semana 18 jóvenes promesas de la Escuela de Ajedrez de Almazán participaron en el XII Torneo Juvenil, cita destinada a jóvenes menores de 18 años que está patrocinada por el Ayuntamiento con la colaboración de Montepinos. Las hermanas Rupérez Benito se alzaron con el triunfo en el evento con el que se abre la temporada ajedrecística en la localidad soriana.



El torneo se disputó a 6 rondas de 15 minutos por jugador en el cual Yaiza Rupérez Benito, empatada a puntos con su hermana melliza Paula Rupérez Benito, se proclamó vencedera. El tercer puesto en la general recayó sobre Carmelo García Benito. Los tres jugadores que coparon el pódium forman el equipo ganador de los Juegos Escolares de Castilla Y León y Campeones de España del Torneo Internacional Yes2chess.



Por categorías el campeón sub 18 fue Héctor García mientras que en categoría sub-16 se impuso Alonso Espino con solo 7 años. Ya en categoría sub 14 el triunfo fue a parar a manos de Álvaro Espino (11 años), siendo Marcos Huerta, de 10 años, el vencedor en categoría sub 12. Álvaro Miguel (7 años) y Hugo Esteban (7 años), se adjudicaron la victoria en las categorías sub 10 y sub 8.

El torneo disputado el pasado fin de semana tiene como objetivo empezar a foguear a los más jóvenes de la Escuela de Ajedrez de Almazán en la competición, una posibilidad que los jóvenes ajedrecistas supieron aprovechar. El torneo fue arbitrado por el único arbitro provincial con titulación y licencia para realizar esta labor.