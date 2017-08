ADN Numancia

Adrián Ripa representa a la perfección los valores del C.D. Numancia de trabajo, compromiso y exigencia, y sólo hace falta ver un partido suyo, como el del sábado pasado ante el Huesca, para darse cuenta que cuando se viste de corto no se deja nada para colocarse desde el primer minuto hasta el último las pinturas de guerra. El capitán rojillo tiene muy claro cómo debe afrontar su equipo el encuentro en Vallecas al asegurar tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes». Ripa tiene muy presente el partido del curso pasado en el campo del Rayo Vallecano cuando se dejó escapar una renta de 1-3 en el tramo final. Una situación que no quiere que se pueda volver a repetir mañana.

«Claro que le damos vueltas y comentamos en el vestuario lo que pasó la temporada pasada. Íbamos ganando 1-3 y en quince minutos nos empataron a tres. Nos pasaron por encima y nos fuimos jodidos de Vallecas», comentaba el aragonés a la finalización del entrenamiento de ayer. Ripa continuaba refiriéndose a la remontada rayista y señalaba que «con el 1-3 estábamos haciendo un gran partido, pero nos relajamos y al final casi perdemos».

En las filas numantinas no quieren que se repita el episodio del ejercicio pasado en Vallecas y para ello se apela a la firmeza defensiva que está mostrando el equipo tanto en el arranque liguero como en pretemporada. «Hay que conseguir que se mantenga la portería a cero», indicaba el defensa.

El lateral zurdo, que el martes no entrenaba debido a un golpe en la rodilla tras el choque ante el Huesca pero del que ya ha pasado página, hacía referencia a su compromiso cuando se enfunda la casaca numantina. «Otros tienen otras características, con más calidad. Yo lo tengo que dar todo en el campo porque de no ser así a lo mejor estaba jugando en Regional», apuntaba Ripa. Y es que maño es un auténtico espectáculo cuando salta al césped y se transforma en un auténtico guerrero, un guerrero numantino.

Ripa, que en los últimos años no ha tenido suerte con las lesiones, es el dueño del costado izquierdo de la defensa y ante el Huesca demostró que está en un momento dulce. «Físicamente siempre he estado así. Es cierto que luego son los partidos los que ten dan más o menos confianza», reconocía el futbolista. Ripa es el titular en el lateral zurdo en este arranque de competición y Luis Valcarce, para el que cada vez está más cerca el regreso a los terrenos de jugo tras su larga lesión de rodilla, tendrá una dura competencia para entrar en el once de Jagoba Arrasate.

El de Épila también analizaba la victoria en el estreno liguero e indicaba que «han sido tres puntos que nos dan mucha confianza». Sobre el desarrollo del encuentro ante los oscenses afirmaba que « estuvimos muy bien en la primera parte y en la segunda se nos puso todo de cara con el gol y la expulsión. Al final sufrimos para mantener el 1-0 pero en esta Segunda División se ven pocos partidos en los que los triunfos se logren con dos o más goles de ventaja», finalizaba el zaragozano.