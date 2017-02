Javier Acuña ya es historia en el C.D. Numancia después de que las dos partes llegaran ayer a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta junio de 2018. El delantero jugará en el fútbol tailandés, concretamente en el Ratchaburi FC que entrena el ex numantino José Rojo, Pacheta. Acuña jugaba el domingo ante el Reus los últimos minutos con la camiseta numantina.

El delantero paraguayo, que ayer ya no participó en el entrenamiento del equipo rojillo, aseguraba que se marcha del Numancia «por la falta de minutos» y por la alta competencia que hay en el ataque rojillo tras la llegada en el mercado de invierno de Kike Sola. «Éramos muchos en la delantera y cada día era más complicado jugar», reconocía el ariete guaraní.

A pesar de no haber tenido el protagonismo esperado en las filas numantinas, Acuña no duda en calificar su experiencia en Soria como «buena» y añadía que «es una pena tener que marcharme porque en Soria estaba bien, en el equipo también he disfrutado y en la plantilla dejó muy buenas amistades».

Acuña abandona la disciplina del Numancia cuando el equipo que entrena Jagoba Arrasate se encuentra en el mejor momento del curso, octavo clasificado a dos puntos de la zona de promoción de ascenso. El delantero se refería al futuro de los rojillos y señalaba que «les deseo todo lo mejor y ojalá sigan saliendo bien las cosas para que se metan en el play off por el ascenso a la finalización de la temporada. El equipo está en estos momentos muy bien y confió en que esta racha tenga continuidad».

Acuña se puede decir que es un trotamundos del fútbol y por ello jugar en Tailandia no es para él mayor sobresalto. «Estoy acostumbrado a hacer las maletas y creo que va a ser una experiencia bonita para mí». El atacante se marcha al fútbol asiático con toda su familia y ya puede presumir de tener experiencias futbolísticas en tres continentes.

Respecto a cómo llegó al acuerdo para desvincularse del Numancia, el jugador admitió que «era algo que ya tenía hablado con el club de que si llegaba una oferta del extranjero llegaríamos a un acuerdo».

El destino de Acuña será el Ratchaburi de Pacteta, un equipo que milita en la Primera División de Tailandia y que pasa por ser uno de los con¡juntos punteros de la competición liguera. El paraguayo se ha comprometido por una temporada en una Liga que comenzaba el pasado fin de semana «Espero tener minutos y que lleguen los goles He hablado estos días con Pacheta y me dijo que quería contar conmigo».

Por su parte, el Numancia agradece a Acuña en un comunicado en su página web su dedicación, profesionalidad y esfuerzo en estos meses, y le desea lo mejor tanto a nivel personal como profesional en su nueva etapa. Acuña ha estado ligado a la entidad soriana los últimos siete meses y llegaba a la nómina rojilla como el segundo de los fichajes del pasado verano. Acuña deja el Numancia y su destino está en Asia.

400 minutos jugados

Carlos Javier Acuña ha disputado un total de 400 minutos con la camiseta del C.D. Numancia en los siete meses que ha estado perteneciendo al club. Ha participado en 15 encuentros y sólo en tres de ellos fue titular. El balance del delantero es de cero goles marcados, aunque la imagen que deja en la parroquia soriana es la de un futbolista que cuando saltaba al terreno de juego lo daba todo por la elástica numantina. Acuña no ha tenido suerte en el Numancia y a lo largo de estos meses ha tenido por delante a delanteros como Manu del Moral y el propio Jairo. Con la baja de Del Moral en las últimas jornadas se le pudo abrir una puerta de la tilularidad, aunque los planes de Jagoba Arrasate fueron otros y el técnico vasco apostó para la titularidad por Jairo. Con la llegada de Kike Sola el panorama para Acuña era todavía más complicado ya que aumentaba la competencia. Sus últimos minutos de rojillo fueron el pasado domingo cuando saltaba al césped de Los Pajaritos en el minuto 74 para sustituir a Jairo. Fue la depedida del delantero de la afición soriana.