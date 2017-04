Acabar con la penitencia

El C.D. Numancia visita mañana al Elche en el Martínez Valero con el objetivo de regresar a la senda de las victorias, un triunfo que daría tranquilidad a los rojillos en la tabla de clasificación. Las bajas en ataque volverán a condicionar el once de Arrasate que deberá apostar por un falso nueve o por el canterano Binke como jugador más adelantado.



El conjunto numantino acumula ya ocho jornadas de penitencia, acto de mortificación interior o exterior, que son exactamente los encuentros que el equipo acumula sin ganar. Una trayectoria marcada además por la corona de espinas que supone el haber anotado un gol en esos ocho compromisos y que han dejado al equipo a cuatro puntos de descenso, sin margen para despistes. «No nos podemos dormir», reconocía ayer Arrasate.



Por esta razón, y para evitar más agobios clasificatorios, los rojillos quieren celebrar mañana su particular jornada de resurrección en forma de victoria. Para conseguirlo, el equipo tendrá que lograr un gol más que su rival lo que implicaría también sobreponerse a las bajas que la plantilla tiene ataque. Jagoba Arrasate no tiene delanteros para jugar en Elche toda vez que Manu del Moral y Jairo están lesionados y que Kike Sola, aunque ayer entrenó con el grupo, no será de la partida. A esas bajas hay que sumar las de Julio Álvarez también por lesión y la de Marc Mateu por sanción. El técnico rojillo podría recuperar a Escassi y Ripa y a quien sí recupera es a Carlos Gutiérrez tras cumplir un encuentro de sanción.



Así las cosas, Pablo Valcarce podría repetir como referencia ofensiva, el canterano Binke es otra posibilidad, en un choque en el que jugadores como Dani Nieto estarán en el once y tendrán la oportunidad de reivindicares y cobrar más protagonismo en las siguientes jornadas. No se puede descartar algún cambio en el centro del campo así como el regreso de Carlos Gutiérrez al eje defensivo.



El Elche tiene dos puntos más que los rojillos en la tabla y ganar les daría más tranquilidad. Eso es lo que busca un conjunto ilicitano que también tiene sus problemas en el centro del campo y la zaga. Toril pierde a Pelegrín y Dorca, ausencias que se unen a las de Fabián, Pelayo, Guillermo, Eldin y las de larga duración de Mandi y Matilla. El técnico, a la espera de despejar la duda de Liberto, se verá obligado también a tirar de la cantera. El Elche hace un buen fútbol ofensivo pero sufre atrás, una situación que quiere aprovechar el conjunto numantino.