'Twin Peaks' renacerá el 21 de mayo

El 8 de abril de 1990 se estrenó en la cadena estadounidense ABC 'Twin Peaks'. Y 27 años después de descubrir (o no) quién mató a Laura Palmer, la mítica serie renacerá en una nueva entrega de 18 episodios, que estrenará en EEUU la cadena Showtime el próximo 21 de mayo. Y apenas 24 horas después, Movistar+ la ofrecerá a sus abonados (un doble capítulo de estreno), según ha informado la plataforma de televisión de pago de Telefónica, donde ya pueden verse las primeras dos temporadas.

Creada por David Lynch y Mark Frost, 'Twin Peaks' ha quedado en la historia de la televisión como la primera producción televisiva que elevó el tiro del medio: cambió la forma de hacer y ver tele dándole una profundidad y calidad hasta ahora desconocida en la pequeña pantalla, por entonces la hermana pobre del inalcanzable cine. Y todo, a partir de un asesinato en un pequeño y enigmático pueblo de 51.201 habitantes, una comunicad que se movía al pausado e hipnótico ritmo de la música de Angelo Badalamenti.

Los responsables de Showtime han afirmado que todos los capítulos han sido dirigidos por Lynch, que a su vez ha dedicado a cada uno de ellos el mismo trato que otorgaría a una película. Una gran dedicación que se corresponde con los grandes preparativos que rodean a la producción: un total de 217 personajes que harán del regreso de 'Twin Peaks' "un evento en la vida único y con final cerrado", según aseguró David Nevins, presidente de la cadena de pago.

El protagonista de la serie volverá a ser Kyle MacLachlan, que encarna a un agente del FBI, quien regresa en los nuevos episodios junto a varios miembros del elenco original, como David Duchovny, Alicia Witt, David Patrick Kelly y Harry Dean Stanton.

Además se suma un importante elenco. que incluye a Monica Bellucci ('Matrix'), Jim Belushi ('El escritor'), Jeremy Davies ('Justified: la ley de Rayland'), Laura Dern ('Parque Jurásico'), Hailey Gates ('Ricki'), Balthazar Getty ('Cinco hermanos'), Ernie Hudson ('Modern Family'), Ashley Judd ('Divergente'), David Koechner ('The Office'), Matthew Lillard ('The Bridge'), Tim Roth ('Miénteme'), Amanda Seyfried ('Mamma mia!'), Tom Sizemore ('Hawai 5.0'),Jessica Szohr ('Gossip Girl'), y Naomi Watts ('Lo imposible'), además de los músicos Trent Reznor (Nine Inch Nails) y Eddie Vedder (Pearl Jam)

La historia de 'Twin Peaks' se centraba en un pequeño pueblo al noroeste de EEUU y las consecuencias del inesperado asesinato de Laura Palmer, la arquetípica chica popular de instituto. Los hechos provocaron que el FBI abriese una investigación de la mano del agente Dale Cooper. Conforme Cooper iba avanzando en la búsqueda del asesino, los oscuros secretos del pueblo iban saliendo a la luz. La atmósfera misteriosa y lo insólito que recubre toda creación de Lynch no tardaron en encumbrar a 'Twin Peaks' como serie de culto.