'The last Jedi', así se titula el 'Episodio 8' de 'Star Wars'

'The last Jedi': es el título del 'Episodio 8' de la saga galáctica, recién anunciado en la cuenta oficial de 'Star Wars' de Twitter y en la web. El filme, cuyo rodaje comenzó el pasado mes de julio y se encuentra en estos momentos en fase de posproducción, llegará a las pantallas el próximo 15 de diciembre.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq