Sorogoyen contra los 'monstruos'

En la gala de los Goya, Raúl Arévalo, director de 'Tarde para la ira', no es el único que se sentirá como un jugador "del Getafe enfrentándose al Barça". Rodrigo Sorogoyen también. Su nombre no es tan popular. Arévalo es actor (ha intervenido en muchas series de televisión) y Sorogoyen es director y guionista. Viene del mundo 'indie', de rodar una serie de televisión con poca audiencia y mucho culto: 'La pecera de Eva', y de dirigir una estupenda película rodada con cuatro amigos y cuatro duros: 'Stockholm'. El triple salto mortal para el madrileño supone sentarse al lado de 'monstruos' como J. A. Bayona ('Un monstruo viene a verme'), Pedro Almodóvar('Julieta') y Alberto Rodríguez ('El hombre de las mil caras'), con los que el sábado por la noche competirá por el Goya al mejor director. Sorogoyen es el más joven de los candidatos (tiene 35 años) y el único que no posee ese galardón. De momento. ¿Ganará el Getafe al Barça?

En el 2014, Sorogoyen estuvo nominado al Goya al mejor director novel de la mano de 'Stockholm', humilde y perfecta película que meses antes había salido por la puerta grande del festival de Málaga, certamen al que Sorogoyen debe mucho, ya que puso su nombre en el mapa cinéfilo. El jurado de Málaga le otorgó tres premios: director, actriz y guionista novel. Meses más tarde, los Feroz (galardones que otorga la prensa especializada) la auparon como la mejor película dramática del año.

'Stockholm' no le reportó un duro. Pero sí una carrera. El productor Gerardo Herrero vio el filme y le llamó para trabajar juntos. Y esta vez no al margen de la industria sino en sus entrañas. Con actores de primera, Antonio de la Torre y Roberto Álamo, y un sueldo de verdad.

GUION A CUATRO MANOS

El resultado es 'Que Dios nos perdone', un 'thriller' que no solo cuenta un caso policial (dos controvertidos agentes buscan frenéticamente a un asesino en serie) sino que nos dice cómo es una ciudad (Madrid) y un país (España). Una película que demuestra la mirada de un autor. Sorogoyen la escribió con su "pareja profesional", Isabel Peña. "Yo vivía en la calle Montera y cuando iba a casa de Isa para trabajar en el guion atravesaba la puerta del Sol y veía las hostias de la policía a la gente del 15-M. Eso pasaba al mismo tiempo que las autoridades de la ciudad permitían la entrada de un millón y medio de personas por la visita del Papa Ratzinger. ¿Pero no se supone que nuestro Estado es aconfesional? ¿Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos la visita de todos esos religiosos?" La ciudad, en pleno agosto, se convirtió en una olla a presión y Sorogoyen y Peña lo reflejaron en el guion.

"España es esto", certifica el director señalando un vaso cutre y feo con restos de café con leche. "En España no bebemos el café en tazas de porcelana". Por eso, los bares de 'Que Dios nos perdone' son grasientos y las calles, sucias. Y los personajes llevan camisas con litros de sudor en el sobaco.

PREMIADA EN SAN SEBASTIÁN

'Que Dios nos perdone' fue seleccionada en la primera división del cine, el festival de San Sebastián. Sorogoyen quiso estar al lado de sus actores y también de su coguionista, Isabel Peña. No es muy frecuente ver a los guionistas en los posados ante las cámaras ni en las conferencias de prensa, pero ahí estaba Peña, dando visibilidad a un sector que suele trabajar en la sombra. Cuando el jurado les otorgó la Concha de Plata al mejor guion, ambos salieron al estrado y Sorogoyen hincó la rodilla en el suelo y miró a su socia: "Sé que tu pareja está aquí, en el auditorio, pero te quiero pedir matrimonio profesional". Peña, emocionada, le dio las gracias. A él, a todos los que confiaron en el proyecto, y a sus padres por haber llenado su casa de películas. ¿Saldrán ambos el sábado al estrado de los Goya? 'Que Dios nos perdone' opta, en total, a seis 'cabezones', entre ellos, el de mejor guion. Con premio o sin él, ambos ya están escribiendo su próxima película: la historia de un político corrupto.