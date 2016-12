Rowling contesta a las dudas sobre 'Animales fantásticos'

La creadora de Harry Potter, J. K. Rowling, renovó el pasado lunessu web personal y ha aprovechado para dejar en ella un mensaje navideño en el que respondía a las principales preguntas que ha suscitado la película 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', el desarrollo de un pequeño libro que se desprende el universo Potter, y para anunciar sus planes de escritura.Además de "cuatro futuras películas de los 'Animales'", en su mensaje Rowling confirma que está escribiendo la cuarta novela detectivesca firmada con su seudónimo Roberth Gabraith.

"Robert Galbraith, mi álter ego en la novela negra, sigue activo, y actualmente está trabajando en su cuarto libro. Todavía no hay fecha de publicación, teniendo en cuenta lo atareado que ha sido el 2016, pero estoy haciendo rápidos progresos. Los fans de Cormoran Strike estarán contentos de saber que ya ha empezado el rodaje de la adaptación de televisión, protagonizada por Tom Burke como Cormoran y Holliday Grainger como Robin Ellacott".



Sin embargo, el día siguiente Rowling añadió, en una conversación en Twitter con una seguidora, que tiene sobre la mesa otra segunda novela, no tan adelantada, que firmaría con su nombre. La única pista, que no se trata de una continuación de la historia que ha sido llevada al cine.

One of each, but I'm not sure which will come out first. I'll let you know as soon as I do! https://t.co/gFF8UZmq5W