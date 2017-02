Ringo Starr y McCartney vuelven a grabar juntos

Con muy buena sintonía se han reencontrado este fin de semana los ex-Beatles Paul McCartney y Ringo Starr. Por primera vez en siete años, el cantante y el exbatería de la mítica banda de Liverpool han vuelto a colaborar juntos en la grabación del nuevo disco que prepara el segundo y lo ha anunciado a sus seguidores con un simpático tuit junto a una foto de ambos en su cuenta oficial, donde decía: "Gracias por venir y por tocar colega. Gran bajo. Te quiero. Paz y amor", seguido de varios emoticonos.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 de febrero de 2017

Ringo Starr y McCartney colaboraron juntos en el 2010, en los temas 'Peace dream' y 'Walk with you', del álbum 'Y not'.

No ha sido el único tuit que Ringo Starr ha dedicado a quienes le están acompañando en su estudio durante la grabación. En otro, aparecían los dos ex-Beatles junto a Joe Walsh, exmiembro del grupo The Eagles, haciendo con los dedos la señal de victoria.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 de febrero de 2017

Ringo Starr también ha colgado su agradecimiento al teclista estadounidense Benmont Tench, fundador de Tom Petty and the Heartbreakers, la cantante Amy Keys y los músicos Richard Page y Timothy B. Schmith.