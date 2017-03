'Pieles', la película más radical y revolucionaria de Málaga

Una chica con un ano en la boca. Un joven con la cara abrasada. Una prostituta sin ojos. Una enana harta de su vida. Un pederasta que se aleja de su familia. Un chaval que se automutila las piernas porque quiere ser una sirena… Bienvenidos a 'Pieles', la película más radical y revolucionaria vista en el festival de Málaga. Su director solo tiene 26 años (los cumple hoy) y quienes trabajan a su lado afirman que su nombre supone un antes y un después en el cine español. Bienvenido sea pues a la industria Eduardo Casanova, el chaval que estuvo 11 años poniéndose en la piel de Fidel, el friki de ‘Aída’ (Tele 5), y que entre toma y toma se dedicaba a grabar a sus compañeros soñando un día con ser director de cine. Lo ha conseguido.

'Pieles' es una película festivalera. Antes de Málaga ya se paseó por Berlín. Los certámenes de cine tienen un público -al menos en teoría- ávido de propuestas diferentes, libres y autorales. El debut en la dirección de Casanova (autor de siete cortos) puede satisfacer esos paladares, pero habrá que ver cómo funciona en su estreno comercial en salas, el 9 de junio.

FASCINADO POR EL SER HUMANO

Lo primero que uno puede pensar al ver 'Pieles' es que su director es muy joven como para destilar tanta rabia hacia la sociedad. Los personajes tienen taras, son diferentes, son perdedores, son los excluidos del mundo y nadie les quiere a pesar de que ellos buscan amor desesperadamente. Casanova, sin embargo, destaca que su filme no destila rabia ni odio sino “fascinación por el ser humano”. Reconoce que escribió el guion desde la libertad y la vomitona, pero su intención no es provocar. “He tenido una libertad de expresión total y eso, a veces, se confunde con la provocación. Pero no juzgo a ningún ser humano. Mi película es un canto a la libertad”, afirma el joven director y actor, que habla tanto y tan rápido como escribe. “Cuando estoy más de una semana sin escribir nada lo paso fatal y busco ansiolíticos”.

Los personajes de 'Pieles' van todos vestidos de colores dulces, como el rosa o el lila pastel. Pero su interior no puede estar más dañado y ser más oscuro. “El guion habla de la exclusión social y todos, en un momento dado, nos hemos sentido así”, explica Candela Peña, que aparece en la película con kilos de silicona y látex que deforman su cara. Secun de la Rosa, Ana Polvorosa, Macarena García, Jon Kortajarena y Carmen Machi son algunos de los raritos del filme, en la que también aparecen actores con defectos físicos reales.

El universo de 'Pieles' no es nuevo. Casanova ya contó con su amiga íntima Ana Polvorosa en uno de sus cortos anteriores. En él, la protagonista tiene un ano por boca y la boca en el culo. Ahora todo eso se expande hasta el infinito en un filme tan extremo, diferente y novedoso que algún periodista acreditado en Málaga comparó con el primer Pedro Almodóvar. “Almodóvar es un maestro y nadie le puede superar. Esa comparación me parece satánica”, contestó el cineasta, revolviéndose en su silla y con sincera modestia.