Méndez de Vigo: "Rajoy me manda ver las películas, y yo voy con cariño"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no va al cine porque "tiene que trabajar mucho" y el trabajo, ya se sabe, "te impide hacer cosas que te gustan". Con estas palabras, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha intentado echar un capote al jefe del Ejecutivo, que afirmó en una entrevista en Onda Cero no haber visto ni una sola de las películas que este sábado aspiran a los premios Goya. "Él [Rajoy] me manda verlas y yo voy con mucho cariño. Luego le cuento cuáles me han gustado más", ha añadido el titular de Cultura, tras dejar claro que Rajoy tiene "sensibilidad" hacia el sector y recordar que la sala de proyección que tiene la Academia de Cine la cedió el actual presidente en su etapa al frente del ministerio.

En esa misma sala, Méndez de Vigo ha presentado esta tarde un convenio de colaboración con la Academia. La presidenta de la institución, Ivonne Blake, estaba emocionadísima ante lo que el ministro ha calificado como "el inicio de una buena amistad". El convenio tiene por objetivo "impulsar la promoción nacional e internacional del cine español". Al carecer -de momento- de presupuesto específico, no deja de ser un conjunto de buenas intenciones. En entre ellas, "la formación y el asesoramiento de los profesionales del sector". El acuerdo contempla actuaciones conjuntas para diseñar y poner en marcha un Museo del Cine. "Queremos conservar la historia del cine español", ha remarcado el ministro en un discurso optimista y relajado en el que, además de 'Casablanca' ha citado a Woody Allen, Billy Wilder y Antonio Machado. Méndez de Vigo ha reconocido que todas las fuerzas políticas deberían buscar un pacto por la cultura.

"EL IVA CULTURAL NO EXISTE"

Preguntado por el IVA, Méndez de Vigo ha explicado lo mismo que esta mañana en el Congreso: el impuesto de las entradas de cine -el más alto de toda la zona euro- se bajará "cuando se cumpla el déficit". "No tenemos interés en subir los impuestos, pero para mantener la sociedad del bienestar hay que realizar contribuciones". En todo caso, ha subrayado que "el IVA cultural no existe" puesto que "el sector cultural tiene diferentes tipos de IVA".

Méndez de Vigo ha restado importancia a la economía y ha asegurado que la cultura "no debe verse solo en términos mercantilistas". "Encerrar la cultura en debate de números nos hace olvidar la fuerza y el esfuerzo que hay en el sector. Hay otros momentos par hablar de cuentas. Ahora lo que toca es celebrar lo que hacemos, festejar que el cine español gusta al público y que se trata de una industria con talento", ha concluido tras mencionar las galas de los premios Forqué, Feroz y los inminentes Goya.

PLANTE DE TELECINCO CINEMA

Mientras, la presidenta de la Academia no paró de elogiar el convenio firmado con Cultura gracias a una "fructífera relación". Respecto al plante de los ejecutivos de Mediaset en la ceremonia de los Goya -ningún representante de Telecinco Cinema acudirá en protesta, según ellos, por el hecho de que la fiesta está patrocinada por una marca condenada por competencia desleal, Saphir-, el vicepresidente de la Academia, Mariano Barroso, ha insistido en que la institución ya tenía firmado el contrato con Saphir. "Hemos tenido muchas conversaciones con Mediaset. Lamentaremos su ausencia".