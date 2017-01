Marvel anuncia videojuegos de 'Los Vengadores' con Square Enix

Grandes noticias para los amantes de los videojuegos. La compañía de cómics Marvel y el desarrollador de juegos Square Enix (con 'Final Fantasy' y 'Tomb Raider' entre sus títulos) han anunciado este jueves la futura saga de 'Los Vengadores' ('The Avengers', en su versión original en inglés).

El tráiler del proyecto ha sido lanzado en las redes sociales, con la etiqueta #Reassemble (volver a reunir). En las imágenes, hay referencias a superhéroes de 'Los Vengadores' como Hulk, Thor, Iron Man y Capitán América.

El acuerdo de licencia, ha explicado Marvel en un comunicado, es para varios años y para varios juegos, e incluirá juegos basado en los superhéroes de Marvel, comenzando por Los Vengadores. En los juegos saldrán personajes, escenarios y momentos icónicos que han marcado la historia de esta franquicia, añade la compañía, si bien recalca que se tratará de una "historia completamente original".

MÁS DETALLES EN EL 2018



Los nuevos videojuegos, no obstante, tardarán en llegar, ya que Marvel ha informado de que dará más detalles sobre 'Los Vengadores' y otros juegos en el 2018.

En el proyecto participan las compañías de videojuegos Crystal Dynamics y Eidos Montreal, ambas propiedad de Square Enix.

Introducing The Avengers project from @SquareEnix, @CrystalDynamics, and @EidosMontreal! #Reassemble pic.twitter.com/0ppcquTIWi