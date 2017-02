Laura Gallego, canción española en clave 'Vintage'

Hace 25 años, cuando Laura Gallego nacía, moría una manera de entender la música a la que hoy rinde tributo esta heredera de un tiempo en que a la copla se le llamaba canción española y abría su abanico de estilos en forma de producciones monumentales. Porque en la década de los 80 hubo muchas más cosas que la movida y a menudo se olvida que también coincidió con el esplendor de aquel descomunal género. Dispuesta a revivirlo, esta joven andaluza ha conseguido lo imposible: que el maestro de maestros Paco Cepero vuelva a asumir la producción y composición de todo un disco, que ha titulado 'Vintage'.

Abre su gira de presentación este jueves en la sala Barts de Barcelona, ciudad en la que nunca antes había actuado. "Me hace mucha ilusión empezar aquí, donde tengo mucha familia y hay mucha gente de mi pueblo viviendo; es como iniciar un nuevo camino en un lugar donde la mayoría de la gente ni sabe quién soy", afirma Laura Gallego. Rutilante ganadora de la segunda edición del fenómeno televisivo 'Se llama copla', ha crecido en su tierra rodeada del revuelo mediático y admiradores que querían hacerse una foto con ella a cada esquina.

Cuesta hacerse a la idea de lo que significó 'Se llama copla' en Andalucía. Nada que envidiar a 'Operación Triunfo'. Explotó hacia la mitad de su primera edición y en la segunda registró las mayores audiencias en la historia de Canal Sur. "Para cualquiera de nosotros era imposible pasear sin que te pararan constantemente; sin embargo, luego salías a otra comunidad y te nadie te conocía; algo que por otro lado, también se hacía muy cómodo".

Y más tratándose de alguien que no iba para artista. "Creo que estaba acabando la ESO cuando entré en el programa". Casi a su pesar. "Yo siempre decía que quería estudiar periodismo o derecho, pero lo de cantar era solo para divertirme en las fiestas. Cuando unas amigas mías me inscribieron en el cásting sin yo saberlo me negué en rotundo a ir". Terminó acudiendo para contentar a su madre, convencida de que no pasaría de ahí. Fue superando pruebas, entró en el concurso que toda Andalucía esperaba y lo ganó. Con solo 16 años.

EL IMPULSO DE PACO CEPERO

La fiera de mi niña, podría haberse llamado la película sobre aquellos días. Porque Laura Gallego canta y se desenvuelve en el escenario como toda una aguerrida mujer. Y ya entonces, el gran Paco Cepero se fijó en ella. "Preparando el disco me contó que la canción 'Mi primer amor' la había escrito tras verme entonces por la tele. Es como si llevásemos mucho tiempo buscándonos el uno al otro".

No en vano ha titulado su nuevo disco 'Vintage', con un reggeaton como única concesión al presente y rebosante de enraizadas baladas. "Es una regresión al pasado y como tal se ha hecho: sin retoques ni corta y pega, con casi todas las canciones cantadas del tirón e instrumentos reales". Y comandado por una única persona. "Todavía no quepo en mí de gozo al compartir tantos momentos con alguien que es leyenda viva". Antes de entrar en el estudio ensayó meticulosamente todo el repertorio con él. "No te envía maquetas ni audios, te canta las canciones él mismo con la guitarra; y, por cierto, poca gente sabe lo bien que canta".

Ella no daba crédito al oírle. "A veces, al escucharle, le decía: ese quejío que haces es de la Pantoja, o ese vibrato es de Chiquetete, o eso que acabas de hacer es de la Jurado... Y él me respondía: perdona que te diga, pero yo a todo el mundo le digo cómo tiene que cantar mis canciones; si tú reconoces en mí algo de otro artista, es porque yo se lo enseñé".