George R. R. Martin desmiente que haya aparcado 'The winds of winter' por otro libro

Hace unos días que George R. R. Martin anunció que aún no ha acabado de escribir 'The Winds of winter', la sexta parte de la serie de libros que inició con 'Juego de tronos'. Este es el estado de la cuestión: espera tenerlo acabado en el 2017, pero sin darlo por seguro, pero el hecho de que aún no haya entregado el original imposibilita que pueda llegar a las librerías antes de que HBO estrene la séptima temporada de 'Juego de tronos'. Así están las cosas... aunque en los últimos días han corrido por las redes noticias aún peores para los seguidores de Martin, asegurando que había aparcado 'Los vientos de invierno' para publicar un nuevo libro situado en ese mismo universo el próximo octubre. Noticias que Martin acaba de desmentir en su blog. No ha escrito un nuevo libro, no ha aparcado la sexta entrega, todo ha sido un malentendido. O, como dice, una 'fake history'.

Martin lamenta que la web se haya llenado de "todo tipo de distorsiones extrañas" y de "rumores, falsas informaciones y desinformaciones". Y aclara lo sucedido. El próximo octuber, su amigo y colaborador Gardner Dozois publicará una antología que incluirá relatos cortos de 15 autores, titulada 'The book of swords'.Estas son las firmas: K.J. Parker, Robin Hobb, Ken Liu, Matthew Hughes, Kate Elliott, Walter Jon Williams, Daniel Abraham, C.J. Cherryh, Garth Nix, Ellen Kushner, Scott Lynch, Rich Larson, Elizabeth Bear, Lavie Tidhar, Cecelia Holland... y, sí, George R. R. Martin, con un relato titulado 'The sons of the dragon' ('Los hijos del dragón').

LA RÉPLICA

"'The book of swords' no es mi libro. No he escrito más que una pequeña parte de élo, y no lo he editado, ni siquiera coeditado", precisa Martin.

Y ni siquiera ha escrito un nuevo texto para esta antología. Martin recuerda que ha escrito una historia del continente de Westeros, el marco en el que se desarrollan sus novelas, que se le fue hasta las 350.000 palabras, aunque está todavía inacabada, y que en un futuro lejano publicará con el título de 'Fire & blood', aunque ya se le conoce como el 'GRRMarilion', en un juego de palabras que remite al 'Silmarilion' de Tolkien. De ese monstruo se ha publicado una versión parcial y resumida, titulada 'El mundo de hielo y fuego'.Y Martin ha ido 'prestando' algunos capítulos de ese futuro libro, que no ha utilizado en el ya publicado, para diversas antologías. Lo hizo con 'The Princess and the Queen' para la antología 'Dangerous women' y con 'The Rogue Prince' para 'Rogues'. Ahora, otra historia que tiene el mismo origen, y que Martin ya había leído en público en un par de convenciones, es la que se publicará en 'The book of swords'.

"Si estás fascinado por la política de Westeros, como parece que lo están muchos de mis lectores, disfrutarás de ella. Como el título sugiere, 'The sons of dragon' relata los reinos del segundo y el tercer rey Targaryen, Aenys I y Maegor el Cruel, junto con sus madres, mujeres, hermanas, hijos, enemigos y rivales", apunta Martin.

Sin embargo, aclara, más allá de prestar materiales ya escritos, ha dejado de participar en la elaboración de antologías de relatos. "Aunque me gustan mucho, me robaban mucho tiempo, así que las dejé... hasta que acabe 'The winds of winter', por lo menos. Una vez esté finalizado, quizá pueda colar otra".