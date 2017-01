'El hombre de las mil caras' arrasa en los Premios Asecan del cine andaluz

La película 'El hombre de las mil caras', dirigida por Alberto Rodríguez, ha arrasado en los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017 que concede la Asociación de Escritores de Cine de Andalucía (Asecan) y que se han entregado el sábado por la noche en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. El filme se ha llevado 9 de los 10 galardones a los que aspiraba.

Producida por Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Atípica Films y Sacromonte Films, 'El hombre de las mil caras', un biopic sobre el espía Francisco Paesa, obtiene así el reconocimiento del sector andaluz en un año en el que Andalucía "ha destacado nuevamente a nivel nacional por la calidad de su producción audiovisual y el talento de sus creadores". No en vano, Rodríguez es sevillano. Y un año, en que su película ha recibido el aval de la crítica,vía taquilla y vía premios.

En esta ocasión, 'El hombre de las mil caras' se ha llevado los premios a la mejor película, mejor guion (para Alberto Rodríguez y Rafael Cobos), mejor director (Alberto Rodríguez), mejordirección de producción (Manuela Ocón), mejor montaje (José Manuel García Moyano), mejor sonido (Daniel de Zayas y José Antonio Manovel), mejor vestuario (Fernando García), mejordirección artística (Pepe Domínguez del Olmo) y mejormaquillaje y peluquería (Yolanda Piña). No se ha llevado premio el protagonista del filme, Eduard Fernández.

Los galardones Asecan a mejor actor y mejor actriz han sido, respectivamente para Antonio de la Torre (por 'Tarde para la ira' de Raúl Arévalo) y para Mercedes Hoyos (por 'Todo saldrá bien' de Jesús Ponce).

'TARDE PARA LA IRA' y 'SPOTLIGHT'

Por otro lado, el Premio Asecan Dirección Novel ha recaído en edición en Remedios Malvárez, por 'Alalá (Alegría)'. Por su parte, Miguel Amoedo se alza con el Premio Asecan Fotografía por su trabajo en 'La novia' de Paula Ortiz. Entre los premios técnicos, Manuel Horrillo se hace con el Premio Asecan Grafismo por el grafismo y los efectos digitales de 'La fabulosa Casablanca'.

En el apartado musical, el compositor Pablo Cervantes, por segundo año consecutivo, gana el Premio Asecan Música Original por 'Ebro, de la cuna a la batalla' de Román Parrado; mientras que el autor Antonio Meliveo se hace con el Premio Asecan Canción Original por el tema 'So far and yet so close', de la película 'El país del miedo', que dirige Francisco Espada.

Por su parte, el Premio Asecan Documental es para 'Bolingo, el bosque del amor' de Alejandro González Salgado para La Maleta Creación Cultural; mientras que el Premio Asecan Cortometraje Documental es para 'La vida sigue igual', de Mateo Cabeza. Por otra parte el Premio Asecan Cortometraje de Ficción ha recaído en 'Un billete a Nunca Jamás', de Jorge Naranjo para El Mandaíto Producciones.

Además, los socios de Asecan han elegido como Mejor Película Española --sin producción andaluza-- a 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo, y como Mejor Película Extranjera a 'Spotlight', de Thomas McCarthy.

Igualmente, el reconocimiento a la Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para la Andalucía Film Commission; y el Asecan Labor Informativa se lo llevan 'ex aequo' Miguel Olid, por sus artículos cinematográficos en ABC y por el reportaje 'Andaluces en Hollywood' del programa Los Reporteros de Canal Sur; y Rafael Rus, por sus trabajos sobre cine en Onda Corta y los servicios informativos de Onda Jaén.

En cuanto al Premio Asecan Libro de Cine, este año se ha concedido también como ex aequo a 'Rodajes en Jaén. Memoria cinematográfica de la provincia de Jaén', de Enrique Iznaola, editado por la Diputación de Jaén; y a 'Yo, Bill Murray', de Marta Jiménez, editado por Banda Aparte.

Ya en la categoría de Otros Formatos, se ha impuesto 'La Xirgu', 'tv movie' dirigida por Silvia Quer para Tito Clint Movies, Canal Sur, Zenit TV, Distinto Films, TV3 y Televisión de Galicia.

EL SELLO DEL CINE ANDALUZ

Por su parte, el presidente de Asecan, Javier Paisano, ha resaltado en su discurso que "el sello de cine andaluz se consolida año tras año y necesita el apoyo indiscutible de las administraciones públicas, desde los ayuntamientos pasando por las diputaciones y un plan estratégico por parte de la Junta de Andalucía", para añadir que "también es importante que las entidades privadas apuesten por un sector que puede convertirse, a medio plazo, en una fuente de riqueza como ya lo es el turismo en Andalucía".

Durante la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017, Asecan ha concedido el Premio Asecan de Honor 2017 al veterano cineasta gaditano Julio Diamante como reconocimiento a su dilatada trayectoria dedicada a la dirección de cine, a su enseñanza y difusión, a quien han arropado en tan especial momento los responsables de Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz, entidad beneficiaria del legado del cineasta. También el Festival de Málaga, Cine en Español, ha sido distinguido con el Premio Asecan de Honor 2017, al cumplirse en esta edición 20 años de trayectoria.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) ha hecho entrega del Premio Asecan Industria-Aedava 2017 al legendario productor y exhibidor malagueño Francisco Gómez Reyes.