Las diez nuevas series que has de ver en el 2017

Con la reciente llegada a nuestro país de HBO y Amazon Prime, el paisaje con el que muchos seriéfilos soñaban desde hace tiempo es una realidad: un acceso fácil y de calidad a una oferta global que, lejos de apagarse, solo ha mejorado en los últimos tiempos. El 2016 fue, posiblemente, el mejor año de series que se recuerda (salieron cientos de títulos; muchos de ellos excelentes), y el 2017 llega con ganas de incluso llegar a superarlo.

El paisaje es vasto, complejo e inabarcable. Ni siquiera dejando de dormir se puede estar al día. La televisión (o el cine distribuido a través de la pequeña pantalla) se ha convertido en opción a considerar para directores y actores no en retroceso, sino en un momento feliz de sus carreras; véase el reparto de 'Big little lies', apuesta fuerte de HBO para la primavera. Es plataforma para entretenimientos canónicos pero también visiones personales, en particular en el caso de Netflix, que no parece interferir en exceso en las voluntades del creador. La mejor comedia no se encuentra ahora en los cines, sino en la obra de un puñado de cerebros que quieren crear su propia 'Louie'.

En los próximos meses veremos de todo y mucho bueno. Debajo encontrarán una selección de diez títulos entre los más prometedores. Y lo mejor, o lo peor, para nuestro sueño, es que habrá benditas sorpresas llegadas de la casi-nada, como el año pasado 'Stranger things'.

'TABOO'. Habrá sangre

Tom Hardy protagoniza (y es responsable de la idea con su padre, el novelista Chips Hardy) esta miniserie de FX y BBC One, drama de época sucio e intenso. En el Período Regencia del Reino Unido, un hombre dado por muerto llega a Londres desde África para hacerse con lo que queda del imperio transportista de su padre y tratar de construirse una nueva vida. No le será fácil: habrá venganza, traición y conspiración. Habrá sangre. Y lo dicho, mucha suciedad, al contrario que en tantas series de época de superficies impolutas y doradas. Dirige los primeros cuatro capítulos (de ocho) Kristoffer Nyholm, firmante de la versión original danesa de 'The killing'. Estreno: HBO, 7 de enero.

'SNEAKY PETE'. Timador con encanto

En los Emmy del 2014, Bryan Cranston dedicó su premio al mejor actor por 'Breaking bad' a todos los 'Sneaky Petes' (o 'malandrines') del mundo. "Así era como me llamaba mi familia, ese era yo", nos contaba hace poco en esta entrevista. Y así ha titulado una serie ideada y coproducida por él mismo sobre un timador (Giovanni Ribisi) que, recién salido de prisión, se apropia de la identidad del que fuera su compañero de celda y entra a formar parte de la empresa de fianzas familiar. Ya apetece solo por su reparto: además de Ribisi, están Marin Ireland, Margo Martindale y el propio Cranston como jefe criminal. Por otro lado, inspira confianza que su 'showrunner' sea Graham Yost, creador de 'Justified'. Estreno: Amazon Prime, 13 de enero en EEUU; en España, fecha por determinar.

'LEGIÓN'. Otra clase de (super)héroe

No andamos justos de ficciones superheroicas, ni en cine ni tele, pero Noah Hawley ('Fargo') ha prometido algo diferente y único con este 'spin-off' de 'X-Men' en torno a David Haller (Dan Stevens), un joven presuntamente esquizofrénico cuyos problemas e idas y venidas de hospitales se derivan en realidad de su condición mutante (es hijo del Profesor X). A tenor de los primeros avances, la promesa de diferencia parece cumplida: los efectos especiales parecen de nivel cinematográfico, la paleta de colores es atrevida y más luminosa de lo habitual y la dirección (del propio Hawley) es de sofisticación insólita. Algo menos promete 'Iron Fist', cuarta serie de Marvel en alianza con Netflix. Estreno: FOX, 13 de febrero.



'BIG LITTLE LIES'. El poder de las estrellas

Los tiempos en que las estrellas del cine iban a la tele porque no quedaba más remedio eran otros tiempos. Reese Witherspoon,Nicole Kidman y Shailene Woodley se han trasladado a los reinos de HBO porque da prestigio, no lo resta. Creada por el veterano David E. Kelley ('Ally McBeal') y dirigida por Jean-Marc Vallée (quien ya trabajó con Witherspoon en 'Alma salvaje'), ‘Big little lies’ gira en torno a tres madres de la misma guardería, sus secretos y mentiras y el crimen en el que acabarán participando. Las preguntas son, entre otras, cómo y por qué. Como de costumbre, Vallée trabaja con el director de fotografía Yves Bélanger, lo que promete imágenes de las que resquebrajan el corazón.Estreno: HBO, 20 de febrero.

'TWIN PEAKS'. Reabre el Double R

Cualquier revival suele despertar la desconfianza, y si es algo muy querido, algo peor: el miedo. ¿Podrá la secuela (que no 'remake') de 'Twin Peaks' reproducir la magia del original? Los miembros más valiosos del antiguo equipo, como mínimo, están ahí: David Lynchen la dirección (de los en apariencia 18 episodios), Mark Frost (quien acaba de publicar un libro-puente a modo de aperitivo) como su socio creativo, gran parte del reparto original (Kyle MacLachlan repite como protagonista), Angelo Badalamenti en la música… ¡Si incluso se utilizará el antiguo café Double R! Es decir, hay miedo, pero también ansiedad positiva. Quizá solo habrá que esperar hasta abril, si nos fiamos de cierta fotografía de un calendario de Showtime que circula por la red. Estreno: Movistar Series, fecha por determinar.

'STAR TREK: DISCOVERY'. Una nueva esperanza

La primera serie de 'Star Trek' desde 'Star Trek: Enterprise', concluida en el 2005, quiere hacer honor al legado progresista de la franquicia. El creador Gene Roddenberry seguramente habría aprobado la elección de una capitana afroamericana (Sonequa Martin-Green, Sasha de 'The walking dead') y la inclusión, toda una rareza, de un personaje gay (el oficial científico Stamets, encarnado por Anthony Rapp). Situada una década antes de la primera serie, 'Star Trek: Discovery' seguirá el camino de la nave del título para abordar un suceso mencionado durante la historia de la saga, pero poco explorado hasta la fecha. Uno de sus creadores es Bryan Fuller(‘Hannibal’), curtido a principios de la década pasada en 'Star Trek: Voyager'. Estreno: Netflix, mayo.

'SEARCH PARTY'. 'Millennials' investigadores

Si en el paisaje urbano y afectivo de 'Girls' se colara el misterio de una desaparición, el resultado sería muy parecido a 'Search party',sorpresa de la recta final del 2016 en EEUU. TNT estrenará aquí, ojalá más pronto que tarde, esta comedia detectivesca creada por el dúo Sarah-Violet Bliss/Charles Rogers ('Fort Tilden') y la fuerza motriz del humor yanqui Michael Showalter. Al frente del reparto tenemos a Alia Shawkat, revelada como la prima de Michael Cera en la telecomedia 'Arrested development' y guitarrista del grupo hardcore de 'Green room'. Mientras busca a una conocida que se ha esfumado de la faz de Brooklyn, su personaje parece estar buscándose a sí misma. Estreno: TNT, fecha por determinar.



'I LOVE DICK'. El deseo femenino

La novela de culto de Chris Kraus, aquí publicada por Alpha Decay como 'Amo a Dick', parecía infilmable. Pero el piloto estrenado en agosto insinúa que la directora Jill Soloway ('Transparent') y la dramaturga Sarah Gubbins han encontrado la forma de convertir esa novela epistolaria tan interna, y con mucho de crítica cultural, en una serie atractiva no solo para adeptos de Kraus. La gran Kathryn Hahn encarna a una cineasta frustrada (a muchos niveles), Kevin Bacon al académico objeto de su deseo, y Griffin Dunne al marido convertido por su esposa en cómplice de una misión de seducción imposible. De la misma Soloway llegará durante el 2017 una cuarta temporada de 'Transparent'. Estreno: Amazon Prime, fecha por determinar.



'LE BUREAU DES LÉGENDES'. Doble y triple vida

Éric Rochant, el director/guionista de la excelente 'Los patriotas', está detrás de esta serie de Canal+ que remite a la llorada 'Rubicon' por su visión cotidiana y sin efectismos del espionaje. Como en aquella, se abordan los aspectos más prosaicos de una agencia de inteligencia, así como los costes sentimentales de tener dos o tres nombres distintos. Es el caso de Debailly (un fantástico Mathieu Kassovitz), cuyo nombre en clave es Malotru y que se hizo pasar por un tal Paul Lefèbvre, profesor de letras, para reclutar a posibles informantes en Siria. Durante su estancia en esa zona, cometió el error de entablar una relación sentimental a la que da más importancia de la que ha admitido en la oficina. Estreno: Movistar Series, fecha por determinar.



‘VERGÜENZA’. Comedia embarazosa

"Para nosotros la vergüenza es compartir esa grima que da ver a otros intentando ser estupendos… Cuando no lo son", ha dicho Juan Cavestany sobre la idea de base de la serie que ha creado, escrito y dirigido con Alvaro Fernández-Armero. En esta comedia incómoda, que no cuesta imaginar emparentada con 'Larry David', Javier Gutiérrez y Malena Alterio interpretan a una pareja con una extraña habilidad para hacer el ridículo delante de sus amigos y quedar en posiciones incómodas. Conocida la capacidad de Cavestany para sacar jugo cómico de la extrañeza cotidiana, 'Vergüenza' puede ser un doloroso disfrute. Se estrenará durante el segundo semestre, como 'La zona' y 'La peste', más producción propia con buen pedigrí de Movistar. Estreno: Movistar Series, fecha por determinar.