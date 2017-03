¿Cuánto hay del cine de Wong Kar-wai en 'Moonlight'?

Barry Jenkins, director de 'Moonlight', nunca ha ocultado la enorme influencia del director hongkonés Wong Kar-wai en su cine. En una reciente entrevista a la distribuidora de vídeo Criterion Collection, el director de la película ganadora del Oscar afirmaba que, cuando entró en la escuela de cine, quedó fascinando por una película "que era estilísticamente diferente a todo lo que había visto antes". Se refería a 'Chunking Express', película de 1994 del refinado Wong Kar-wai. Su escena favorita, afirmaba Jenkins, era un momento en el que un hombre jugaba con un avioncito en el cuerpo de su novia, mientras sonaba de fondo la canción 'What a diff'rence a day made', de Dinah Washington.

La influencia de Wong Kar-wai sobre Jenkins se observa claramente en un estupendo vídeo realizado por el 'youtuber' Alessio Marinacci , que yuxtapone escenas de 'Moonlight' con momentos de tres de las obras más destacadas del director hongkonés: 'Days of being wild' (1990), 'Happy together' (1997) y 'In the mood for love' (2000). Puede que queden con la boca abierta:

En una entrevista al blog 'Film Stage', el director de fotografía de 'Moonlight', James Laxton, afirmó que durante el proceso de producción del filme ganador de la estatuilla había "una carpeta de Dropbox llena de imágenes y capturas de pantalla de las películas de Wong Kar-wai". No cabe duda, viendo el vídeo de Marinacci, de que el delicado sello del director hongkonés ha impregnando cada uno de los poros de 'Moonlight'.