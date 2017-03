De Santiago-Juárez: "Soy partidario de Antonio Silván. Claramente partidario de Antonio Silván"

"Yo soy partidario de Antonio Siván. Claramente partidario de Antonio Silván". Con esta afirmación el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, se acaba de posicionar esta mañana sin cortapisas del lado del alcalde de León en la carrera hacia la presidencia del PP de Castilla y León frente al regidor salmantino, Alfonso Fernández Mañueco, de cara a las primarias que se celebran pasado mañana viernes.

Es el primer miembro del Gobierno de Castilla y León que se pronuncia en favor de un candidato, como ayer lo hizo el presidente de honor del PP de Castilla y León, el veterano Juan José Lucas, a traves de un escueto twitter. Sólo que Lucas y De Santiago difieren en su favorito, como deja claro en una declaraciones que acaba de realizar y que puede escuchar íntegramente en el audio adjunto.

Su apoyo ha sido reiterado ante los medios durante una comparecencia en un acto con Cruz Roja en Valladolid: "Lo vuelvo a decir, y no se si les la frase, soy partidario de Antonio Silván"· De Santiago Juárez parafrasea así a Juan Vicente Herrera en su presentación en el Foro de Nueva Economía del Hotel Ritz en Madrid hace ahora un año cuando, tras glosar la figura del ex consejerto de Fomento, sentenció ante 300 asistentes, entre los que se encontraba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sanz de Santamaría: "Yo soyo partidario de Antonio Silván"·. Todo el mundo interpretó que ese día Herrera de forma indirecta, pero no sutil, estaba mostrando su clara preferencia por su sucesor. Bien es cierto que desde entonces Herrera no se ha significado. Y cuando se ha abierto el proceso de primarias, hace una semana, incluso ha reafirmado la neutralidad que se le presuponía.

La reflexión de casi once minutos de De Santiago-Juárez ante los periodistas añade: "Se presentan dos candidatos. Les conozco a los dos muy bien. Han sido compañeros de gobierno y lo son de partido. Yo soy partidario de Antonio Silván. Le veo un magnífico candidato. Un espléndido candidato. Un hombre con ilusión y con la fuerza necesaria para renovar el PP".

Pese a que dice conocer muy bien a los dos, en su alocución, no ha hecho ni una sola alusión a las virtudes o cualidades del Fernández Mañueco. A nadie extraña. Su rivalidad y animadversión es ampliamente conocida desde hace tiempo.

Sobre los cambios de última hora llevados a cabo por el comité organizador del congreso, que preside Raúl de la Hoz, en los que obliga a los afiliados de Nuevas Generaciones de León, Palencia y Segovia a pagar una cuota para poder votar, cuando las direcciones provinciales les eximen de ese pago, De Santiago-Juárez se define como un "claro defensor del modelo de primarias", porque "a las urnas no hay que tenerlas miedo en democraria", puntualiza, para a reglón seguido exigir que se facilite "la participación de todos los afiliados", en una crítica velada al caos del comité organizador y el cambio de reglas comunicado ayer, a poco más de 24 horas para que se cierre el censo de los militantes con derecho a voto.

Aunque no ha querido valorar directamente los constantes giros del comité organizador y el desconcierto que está sembrando, el también vicepresidente de la Junta ha señalado que "Hay que poner facilidades, y más a la gente de Nuevas Generaciones, porque es que a la gente de Nuevas Generaciones le pedimos esfuerzo siempre".

Con quien sí se alinea claramente De Santiago Juárez es con las críticas del presidente de NNGG de Palencia, Pedro Mediavilla, que ayer arremetió en su cuenta de facebook contra la decisión del comité organizador de imponer a una cuota para votar a los afiliados de la organización juvenil de Palencia, León y Segovia, que están exentos de la cuota de afiliado desde hace tiempo. El comité contraviene lo hecho por la mismísima número dos del PP nacional, María Dolores de Cospedal, que en un caso idéntico en Castilla-La Mancha no obligó al pago a los afiliados de NNGG de Guadalajara a los que el partido mantiene exentos de cuota.

En sus respaldo a Silván, De Santiago-Juárez, incluso citó las palabra de Silván en una entrevista del candidato con El Mundo de Castilla y León. "El PP de Castilla y León tiene que ser de los militantes. Lo decía muy bien Silván: el PP no puede ser un búnker que esté tomado por el aparato. ¡Pero que es el aparato! El partido debe ser de los militantes.

De momento, en el sector de Mañueco nadie ha respondido. Aunque se espera que haya réplica a lo largo del día. Porque los once minutos de la comparecencia de de De Santiago-Juárez, poco después de su intervención, corrían como un potro desbocado por el asfalto virtual del WhatsApp de los dirigentes del PP de todas las provincias.

Quien también se ha manifestado es la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, pero sin posicionarse por uno u otro candidato. Lo que sí espera Marcos es que el proceso de elección del nuevo presidente del PP de Castilla y León tenga una "amplia participación" de todos los afiliados.

El pasar de los días y las horas eleva la temperatura en estas precipitadas primarias que nadie quería en el PP de Castilla y León por temor a una fractura. Algunos todavía sueñan con una maquina del tiempo que haga retroceder todo a la tarde del pasado jueves. Y se imaginan, ilusos, que Herrera anuncia su continuidad al frente del PP regional.

La batalla está desatada. Y, como en Los Inmortales, sólo puede quedar uno.