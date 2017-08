La niña asesinada ingresó en el hospital con otra paliza hace diez días y la Junta no hizo nada

El caso de la pequeña asesinada de una paliza presuntamente por el compañero sentimental de su madre en el barrio vallisoletano de la Rondilla es aterrador a medida que se van conociendo los detalles. La pequeña ingresó en el hospital hace diez días con otra paliza y la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, pese a certificar el parte de lesiones, y el lamentable estado de salud e higiene que presentaba la pequeña no adoptó la automática retirada de la custodia, que era lo que tenía que haber hecho, según fuentes consultadas por este periódico. De hecho ayer si lo hizo con su hermana de doce años tras conocerse el fallecimiento de la pequeña. ¿Negligencia, desidia, incompetencia? Algo de esto o todo de esto está tras la actuación de los Servicios Sociales que no actuaron ni con diligencia ni con profesionalidad para separar a la pequeña de cuatro años de su verdugo y de su madre.

Servicios Sociales de la Junta contactó el viernes pasado "a última hora" con los técnicos del consistorio, relatándoles la gravedad del caso y la existencia de una denuncia que ya estaba investigando el Cuerpo Nacional de Policía por el parte de lesiones emitido y alertado por el centro sanitario. En esa llama, al comprobar que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de ninguna situación especial de esa familia, confesaron que irían a visitarla con urgencia como es preceptivo en estos casos de violencia de género y maltrato infantil. No consta ni que se produjera esa inspección.

Una auténtica cascada de negligencias que engloban a varios organismos que no hicieron nada para retirar la tutela de la pequeña a su madre y protegerla así de su asesino, pese a los contundente signos y evidencias del caso. En los servicios sociales municipales no dan crédito que no se hubiera actuado en vista de la gravedad que se les trasladó desde la Junta.

Fuentes del caso han confirmado a este periódico que la niña entró en Urgencias "hace unos diez días en Campo Grande y ya se alertó con un parte de lesiones". Ahí se activaron los Servicios Sociales de la Junta que se interesaron por el caso comunicándolo con sus homólogos del Ayuntamiento de Valladolid, que no tenía ningún conocimiento de esta familia. Lo siguiente que supieron los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid es que la pequeña, residente en el número 43 la calle Cardenal Torquemada junto a su madre y al compañero de esta, además de su hermana de 12 años, es cuando conocieron por los medios de comunicación que la pequeña había sido asesinada.

Ingresó el miércoles, "prácticamente muerta", según fuente del Sacyl. Su fallecimiento se produjo ayer por la mañana en el Hospital Clínico, donde fue traslada por los servicios de urgencias. Primero la atendió el 112, alertado por una llamada presuntamente del homicida asusto porque la pequeña no respiraba. Había recibido una brutal paliza y había sido violada.

Algunos organismos e instituciones regionales y nacionales trataron de ocultar la verdad del caso para encubrir la negligencia cometida. "Nos han dicho que no informemos de nada. Tenía antecedentes de malos tratos y es terrible que no se haya hecho nada y haya pasado esto", confesaba una autoridad de la Junta ayer a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN evidenciando el intento de instaurar una ley del silencio para pretender ocultar la dimensión del suceso.

La propia Subdelegación del Gobierno de Valladolid notificó el caso, uno de los más graves ocurrió en años en la ciudad, a través de un escueto WhatsApp. Un robo de cobre o la incautación de un puñado de marihuana suponen a vece hasta dos folios de un comunicado. El asesinato y violación de una niña de cuatro años, un WatsApp. Ya dice mucho.

Ahora la pregunta es saber por qué la Consejería de Familia de la Junta no hizo nada, cuando tenía todos los mecanismos en su mano para proteger a la pequeña. A estas hora todavía nadie ha salido a dar la cara y dar explicaciones en la institución autonómica. Ni siquiera han mandado más nota informativa que la que confirma que se han hecho cargo de la tutela de la hermana de la fallecida. Pero no explican porque no lo hicieron con la pequeña hace diez días.

Tanto el suceso como las actuaciones institucionales están siendo fuente de una indignación política y ciudadana. Seguramente este asunto por la gravedad requiera la inmediata comparecencia de la consejera de Familia, Alicia García, en las Cortes de Castilla y León. Incluso de otros responsables sanitarios, así como policiales y judiciales para esclarecer por qué no se protegió a la pequeña asesinada.