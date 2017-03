Mañueco respeta el apoyo de "Pica" a Silván pero le recuerda la "neutralidad" de Herrera

No ha tardado mucho Alfonso Mañueco en responder al apoyo manifestado por el vicepresidente de la Junta a la candidatura de Antonio Silván. Y lo ha hecho en casa de Herrera. En la sede del PP burgalés. Ha manifestado su respeto al posicionamiento de "José Antonio de Santiago, al que todos conocemos como Pica". Pero, desde Burgos le ha recordado la exquisita neutralidad que garantizó Herrera al día siguiente de que se conociera los regidores de Salamanca y León pugnarían en primarias por la sucesión de Herrera.

Preguntado si la frase de De Santiago Juárez, "yo soy partidario de Silván", parafraseando a Herrera hace un año cuando hizo la presentación de Silván en un foro político en el Hotel Ritz de Madrid, era una alusión velada a que el presidente de la Junta prefiere al regidor leonés para sucederle, Mañueco se ha limitado a manifestar: "Yo no puedo hablar por lo que dice el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago, 'Pica', como le conocemos todos. Lo que sí puedo decir es lo que ha dicho con claridad y rotundidad Juan Vicente Herrera: su neutralidad y su voto en blanco", señaló Mañueco hace unos minutos a preguntas de los informadores. Además ha refrescado "el cariño" que el todavía presidente del PP de Castilla y León profesa y evidenció el viernes pasado hacia ambos candidatos. "Se han criado a mis pechos", dijo con Herrera sobre los dos contendientes.

"Hoy Pica ha mostrado su apoyo a Silván. Pues bien, hay que asumirlo con naturalidad y con respeto hacia las personas", señaló Mañueco antes de recordar que algunos presidentes provinciales (Soria, Zamora y Segovia) han mostrado el apoyo a su candidatura desde el principio. Incluso recordó el guiño que le lanzó ayer el presidente de honor del PP de Castilla y León, Juan José Lucas, en un lacónico twitter.

Pero Mañueco tiene claro que la última palabra la ofrecen los afiliados el próximo viernes. Los escasos afiliados que podrán participar en la votación merced a lo complejo del proceso y al constante cambio de normas ejercido por el comité organizador que ha contribuido al desconcierto y el caos entre los militantes del PP, cuando no a vetar a quienes eran potenciales votantes poco más de 24 horas antes cerrarse el censo.

"Estos apoyos se agradecen, se valoran, pero quien tiene la oportunidad de apoyar con su voto el viernes son las mujeres y los hombres del PP".

La campaña sigue. Mañueco hoy estará en Zamora, justo después de que haya pasado por allí Silván, como ya ocurrió ayer en Segovia. Mañueco querrá demostrar en Zamora el abrumador respaldo que tiene en el feudo de Maíllo, contrastándolo con el escaso que se presupone que hoy recibirá Silván en su visita. Zamora en territorio Mañueco.

Y querrá así devolverle el golpe que Silván le endosó ayer con la masiva concentración de apoyos que recibió en Soria en la tarde de ayer, pese a que la presidenta del PP soriano había manifestado su respaldo a Mañueco y se había arrogado la representación de todo el partido en ese apoyo a Mañueco. Silván llenó, ante la rotunda cara de póker de Mari Mar Angulo, que ni siguiera convocó el acto como había hecho con el de Mañueco.

La batalla prosigue. Y va ganando intensidad según pasan las horas. Hace una semana nadie se imagino que el PP viviese horas tan intensas y emocionantes para elegir a su líder en Castilla y León.

Las primarias están creando brechas. Brechas que curarán. Nada es para siempre en política. Todo pasa. Pero las primarias sí están dando una visibilidad social de la que carecía el PP. Una visibilidad y la proyección de que es un partido en el que también se debate, se discute y se rivaliza. Algo crucial en el horizonte del PP.

Otra cosa es que la participación vaya a ser minoritaria. Y que el que gane, aventuran, lo hará con el voto de no más del 10% de los afiliados. Escasa legitimación para un partido que quiere presumir de abrirse a la militancia. Sea el que sea el ganador. El PP está perdiendo una oportunidad histórica una vez que se ha metido en primarias por no permitir el voto mayoritario de los militantes. El espíritu de las cuotas es sostener las cuentas de la organización, no dar pasaporte para elegir al líder. El PP habita en la contradicción: entre lo que promulgan los candidatos y dirigente como De Santiago Juárez y lo que hace el comité organizador. Las cosas se hacen, no se dicen, como diría Mañueco.