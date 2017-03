Génova amenaza a León que baraja anular el 67% de sus 1.550 afiliados con derecho a voto

El caos organizativo en la organización del congreso autonómico del Partido Popular comienza a generar graves problemas con el censo de afiliados que tendrán derecho a voto mañana en las primarias para elegir al sustituto del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al frente del Partido de Popular de Castilla y León.

Génova acaba de amenazar a la dirección provincial del PP de León que baraja anular el 67% de sus 1.550 afiliados con derecho a voto, según confirma a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, el presidente provincial Eduardo Fernández. Una decisión que sin duda dejaría a la candidatura del alcalde de León, Antonio Silván, sin posibilidades. Es más, en el entorno del alcalde de León surgen ya voces que indican que, de llevarse a efecto esta amenaza, se sopesa la retirada de la candidatura.

El problema está en el pago de la cuotas de los militantes para que puedan votar. El reglamento del congreso fija que tienen que estar al corriente de pago los últimos cinco años, salvo que se hubieran afiliado antes del 24 de febrero -fecha en la que se convocó el congreso- que sólo deberán abonar el 2017, lo que según Génova supondría el abono de 180 euros, 36 euros de la cuota por cinco años.

El problema está, según Eduardo Fernández, en que la cuota hasta 2103 era de 30 euros y no de 36, además que el partido no puede controlar los pagos de 2012 porque no existía el actual programa informático Lanza. Estas circunstancias son las que motivan que León aplique el pago de 120 euros, 30 euros por últimos cuatro años. Cantidad que fue la que abonaron el viernes quienes avalaron al candidato Antonio Silván. "No es normal que el viernes se dieran de paso los avales con el pago de 120 euros y ahora se les exitge a los afiliados más dinero", destaca Eduardo Fernández.

La diferencia, en palabras del presidente provincial, a menos ya de tres horas vistas para el cierre del proceso -concluye a las tres de la tarde- radicaría en 30 euros, que son los que ahora mismo dejarían fuera a más de 1.100 de los 1.550 militantes con derecho a votar remitidos por León. La dirección de coordinación de Génova que está ejerciendo el control y el comité organizador aceptarían 150 euros, 30 euros por cinco años, pero no los 120 que se le autorizó a los avalistas.

El presidente provincial aún espera que todo se arregle y se acepte la totalidad de los 1.550. "Seguro que a lo largo del día de hoy ese criterio restrictivo se modulará para no exigir más allá de esos 120 euros que dejaría fuera a miles de afiliados", resalta Fernández, quien insiste que "no es normal que hace días hubiera más de 700 al corriente de pago en León y ahora apenas lleguen a 500", finaliza.

El de León no es el único caso en el que están surgiendo problemas. También en Valladolid, y en otras sedes provinciales, se está produciendo todo un rosario de militantes que buscar regularizar su situación. En el caso del PP de Valladolid, según ha podido saber este periódico, el sector crítico inscribió a 700 las últimas horas, de los que apenas un 10% estarían al corriente de pago y ahora lo estarían regularizando.

Caos y más caos desorganizativo y serios problemas en el proceso que no vienen a demostrar más que la premura, la desorganización y el continuo desacierto. Y el mejor ejemplo es la circular, que pueden leer íntegramente en el documento adjunto, y en la que indicaba el cambio de normas para poder votar, como que los militantes de NN.GG de León, Palencia y Segovia hasta ahora exentos deberían pagar una cuota, o la ampliación del plazo hasta las tres de la tarde de hoy, tal y como publicó este periódico.