Amanece que no es poco en las primarias del PPCyL

El proceso de primarias del PP de Castilla y León está muy cerca de convertirse en la inspiración de una secuela de ‘Amanece que no es poco’, la cinta en la que José Luis Cuerda consiguió que el género del esperpento, instaurado por Valle Inclán, alcanzara los altares de la comedia cinematográfica.

Lo único que queda por dilucidar es ¿quién es el José Luis Cuerda del comité organizador del PP?. “Ser más chapuceros es imposible”, lamentan desde distintas latitudes del PP de Castilla y León.

Uno de los que lo ha evidenciado sin cortarse un pelo es el presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Palencia, Rodrigo Mediavilla, que hasta ayer a las nueve de la noche tenía derecho a votar en las primarias del próximo viernes, pero que, presuntamente, después de la precipitada reunión de comité organizador se quedó sin ese derecho.

Y todo porque el comité decidió, de buenas a primeras, que los militantes de NNGG de Palencia, León y Segovia, exentos de pagar cuota hasta ahora para ser afiliados, tienen ahora la obligación, a menos de 24 horas para que se cierre el censo, de pagar 15 euros para elegir a su presidente regional. Esto no lo supera ni la secuencia de la habitante que plantaba hombres en el huerto para que crecieran de ‘Amanece que nos es poco’.

Se queja amargamente Rodrigo Mediavilla: “En NNGG Palencia hemos estado exentos del pago de la misma (la cuota), algo lógico y que tenemos que agradecer a la Dirección Provincial del Partido. Pero ahora la dirección regional nos impone que para votar a nuestro próximo líder regional haya que pagar, si no hay pago no hay voto”. Contundente el muchacho. ¿Qué pensará de esto el presidente del comité organizar, el vallisoletano Raúl de la Hoz? Si es que piensa algo.

Está claro que el PPCyL, confiado en la continuidad de Herrera, no está preparado para las primarias. La premura ha acabado por arrollar a los organizadores, que no tuvieron en cuenta ninguna de estas situaciones y ahora tratan de remediarlas con imposiciones tan absurdas y de dudosa legalidad como lo de las cuotas a los que el propio partido había eximido de pagarlas a sólo 24 horas del cierre del censo.

Aunque ni eso está claro. De las deliberaciones y decisiones de ayer del comité organizador todavía las organizaciones provinciales no tienen ni constancia oficial ni comunicación, mas de 12 horas después de la reunión. Lo que sabe la gente es por informaciones de este periódico. Y lo que sabe este periódico es porque ha recabado la información de forma extraoficial, porque en el comité el mutismo se ha instalado a la misma altura que el desconcierto. Imagínense los perdidos que pueden estar los afiliados ya bastante confusos con un proceso tan complicado.

Pero es que el comité organizador no se ha detenido ni a comprobar qué ha ocurrido en otros lugares. Sin ir más lejos en la vecina Castilla-La Mancha, tierra de María Dolores de Cospedal, secretaria nacional del PP de Mariano Rajoy.

Pues he ahí que los chicos y chicas de NNGG de Guadalajara están exentos de las cuotas igual que los de Segovia, Palencia y León. Pues en Guadalajara pudieron votar sin vaciar el bolsillo, en virtud de una exención previa a las primarias. Seguro que la número dos del PP nacional no se ha saltado ni las normas ni la ley. Es más, seguro que ha sido escrupulosa con las normas y la ley, además de con el sentido común.

Pero fíjense en algo más, que no se han fijado los linces del comité organizador. En Cantabria los afiliados de NNGG pagan 18 euros. Sin embargo, para el congreso nacional de NNGG se les ha comunicado que pueden participar todos, paguen o no las cuotas.

Un solo PP unido pregonó Rajoy en la Caja Mágica hace poco más de un mes. Pero distintas formas de interpretar cómo y cuánto le cuesta al afiliado participar en la elección de sus líderes.

El comité organizador del congreso de Castilla y León debería aclarar si lo que está propiciando es un proceso de democracia interna como nunca lo ha habido o un proceso recaudatorio.

Claro que la regla de la domiciliación, que recoge la Ley de Financiación de Partidos, y que ahora pretende saltarse a la torera de un día para otro el comité organizador no está tampoco tan alejada de una secuencia de ‘Amanece que nos es poco’. Lo que hasta el lunes a las nueve de la noche valía, como dice la Ley, el comité ha dicho que no.

Y todo porque, claro, con la premura y precipitación de los tiempos y los plazos, ayer alguno de esos linces del comité, se dio cuenta que el viernes los afiliados podrían votar y el lunes devolver el cargo, merced a los plazos bancarios que tiene cualquier ciudadano para rechazar una imposición en la cuenta.

Y lo último es que ahora el censo no se cierra mañana miércoles a las ocho de la tarde. El comité, seguramente con la sana intención de mitigar sus desaguisados, aprobó una moratoria. El plazo para inscribirse y ponerse en paz, no con dios, como diría un gánster de Chicago, si no en paz económica con el pertinente gerente provincial de la formación de la gaviota acaba ahora el jueves a las tres de la tarde. Eso sí, el militante tiene que tener ciencia infusa o leer este periódico, porque notificación oficial no hay a nadie cuando se culmina esta crónica, pasadas ya las doce y media del mediodía del martes 14 de marzo. Y es que cada palabra, cada coma, cada cambio antes se consulta y se medita el los elevados despachos de Génova.

La circular, extensa, arribó a los correos de las sedes provinciales en torno a la una de la tarde. Un amplio texto con numeroso puntos tan presumibles como la virtud en las doncellas con los que enmascarar la verdadera polémica que ha encendido el proceso de primarias: los camibos en el pago y en los plazos del censo.

El documento de puño y letra, de Raúl de la Hoz, deja evidnete que la capacidad de asombro e incoherencia no alcanzó sus limites con el cambio de reglas en la noche del lunes. La capacidad de asombro de este comité organizador todavía es indescifrable. Dice en el punto primero del apartado A: "La campaña terminará el jueves 16, no obstante el viernes los candidatos podrán tener encuentros con los medios de comunicación, no con los afiliados". Ni José Luis Cuerda en pleno esplendor creativo.

La pregunta es ¿cómo se van a comunicar ahora en tiempo y forma estos cambios trascendentales a los más de 50.000 afiliados del PP de Castilla y León que podrían participar las primeras primarias del partido? Eso por no recordar que hasta ahora, hasta que el afiliado reciba la comunicación, las instrucciones eran otras. Si lo que se pretendía era el caos y la confusión, mejor casi es improbable.

Lo cierto es que el asunto está enervando a militantes y dirigentes en todas las provincias, independientemente su afinidad a uno u otro candidato. En Génova, el cabreo con el desaguisado, no es de anécdota. Está por ver en qué acaba todo esto.

Un síntoma de la tensión que soterrada que muerde con ahínco la pugna entre los alcaldes de León y Valladolid por alcanzar la ansiada sucesión de Herrera. No todo es lo que parece en estas primarias inesperadas de los dos eternos aspirantes. De cara a la galería todo es cortesía británica. En la fontanería se torna en una berraca cuita colombiana.

Mañana amanecerá, que no es poco, en la sede regional del PP de Castilla y León. Pero la chapuza no dejará de ser digna de un guión de José Luis Cuerda. Si nadie lo remedia. Claro, que como afirmaba el inefable Zapatero: "Aparato es libertad".