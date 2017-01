La solidez en casa

El C.D. Numancia mantiene su solidez como local. El equipo soriano acumula ya cinco encuentros sin perder como local tras el empate cosechado ante el Huesca, empate en el que mantuvo su portería a cero. El resultado, si bien no le impide alejarse de la zona de descenso, sí le permitirá estar esta semana fuera de la zona de descenso.



El conjunto numantino recibía al Huesca con el objetivo de lograr su segunda victoria consecutiva de la temporada, la segunda como local, lo que implicaría mantener su fortaleza en Los Pajaritos. El equipo tuvo que tirar de oficio ante el Huesca y ello derivó en un encuentro menos brillante que en partidos anteriores. Aunque fueron pocas, el Numancia gozó de las mejores y más claras ocasiones siendo Herrera clave para que los de Juan Antonio Anquela no se fueran de vacío.



Siempre se espera la victoria por lo que el empate final ante el Huesca no fue en último término el deseado. Pese a no lograr el triunfo, el Numancia, que es el equipo con más empates de toda la categoría, mantiene su condición de equipo sólido como local, una solidez que ha ganado en los últimos compromisos. Los rojillos han disputado 11 encuentros como local y los resultados del equipo en los seis primeros encuentros fueron un tanto dubitativos. En esos seis primeros partidos, los rojillos alternaron derrotas (ante Levante y Sevilla Atlético), con empates (ante Alcorcón y Córdoba) y victorias (ante Nástic y Zaragoza). El equipo ha cambiado esa tendencia en los últimos cinco compromisos disputados como local. Los rojillos empataron ante el Elche en un encuentro en el que los puntos se les fueron de las manos y luego encadenó tres victorias consecutivas ante Real Valladolid, Almería y Mallorca, una trayectoria que no es fácil de conseguir y en la que se mantuvo la buena imagen en algunos tramos de los partidos.



Ante es el Huesca no se pudo lograr esa cuarta victoria seguida en casa pero, con el empate, sí se da cierta continuidad a esa solidez del equipo como local, solidez que se pondrá de nuevo a prueba el próximo día 29 con la visita del Getafe. Ante el Huesca no se ganó pero sí se hizo un buen trabajo defensivo toda vez que el conjunto oscense apenas inquietó la portería de Aitor Fernández. Dani Calvo y Carlos Gutiérrez se las vieron con Urko Vera y, ayudados por Íñigo Pérez y Ruiz de Galarreta, taparon a Samu Sáiz en sus intentos por generar peligro. En los costados Orfila y Ripa lograron evitar el peligro en las bandas del Huesca estando especialmente participativo Adrián Ripa en el costado izquierdo.



Ese nivel defensivo impidió que el Huesca tuviera ocasiones claras y permitió a los rojillos mantener su portería a cero. Es la cuarta vez que el Numancia no encaja un tanto esta temporada en un encuentro y la anterior tuvo lugar no hace mucho con motivo de la visita del Almería en la que el encuentro finalizaba 1-0. Con anterioridad, en la segunda jornada liguera, los rojillos empataba a cero en sus visita al Coliseum Alfonso Pérez y en la quinta jornada se imponían por la mínima al Nástic de Tarragona en Los Pajaritos.