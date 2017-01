Arrasate: "Es un reto ilusionante"

El técnico del C.D. Numancia, Jagoba Arrasate, reconoció que la visita a la cancha del Levante será un partido «complicado», si bien añadió que se trata de un reto ilusionante y que a su equipo le gustan esos retos. Por este motivo, indicó que el objetivo no es otro que ganar en el Ciutat de Valencia algo para lo que su equipo debía ser valiente y acercarse a su mejor versión posible.



El Levante es líder de la categoría y no ha perdido en su estadio además de acumular cinco victorias consecutivas en las que no ha encajado ningún gol. Por esta razones, entre otras, Jagoba Arrasate no esconde que el de mañana es «un partido complicado» ante «el mejor equipo de la categoría», según «los números». «Es una de las salidas más complicadas pero al mismo tiempo es un reto ilusionante, un reto mayúsculo», añadía el preparador numantino. El técnico rojillo apuntaba que en el fútbol intervienen muchos factores que pueden dar lugar a sorpresas y por esta razón indicaba que «somos un buen equipo, cuando hacemos las cosas bien podemos plantar, en la primera vuelta fue un partido igualado y estamos ilusionados, nos gustan estos retos».



Reconoció Jagoba Arrasate esa mejor versión de los suyos pasaba por mejorar la ofrecida en Miranda donde le gustó «la seriedad y la solidez», de los suyos si bien en Valencia «va a ser indispensable eso para tener opciones pero tendremos que tener más el balón par exigirles más y tener opciones de puntuar o ganar que es la idea». No escondió el vizcaíno que, quizás, su equipo llegaba al encuentro en uno de sus mejores momentos del curso y, sin duda, en el mejor momento anímico de la temporada por acumular «siete de nueve, llevamos minutos sin encajar un gol y eso hace que aumente la confianza», abogando por ser ante el líder fieles al espíritu del Numancia: «Tenemos que ser valientes, luego igual nos pintan la cara porque son muy buenos pero tenemos que ser valientes pensando que, si hacemos las cosas bien, somos un equipo difícil de batir».



Jagoba Arrasate indicó que su equipo no tiene miedo lo que no implica que el Levante te pueda «pintar la cara» ya que es un equipo con «un montón de argumentos, tienen ataque posicional, tienen contraataque, tienen solidez defensiva, tienen un montón de cosas». «Está igual en mejor momento, cinco victorias seguidas sin encajar un gol, tiene una gran plantilla pero su gran mérito es que juega como equipo. Creo que en Segunda es importante y eso es mérito del entrenador, que les ha hecho ver que son compactos que tiene recursos», añadía el preparador numantino al hablar de un conjunto granota cuyos últimos resultados están siendo cortos si bien «hay más diferencia en el juego que en el resultado», mostrándose los levantinistas «superior a todos los rivales».



Jagoba Arrasate indicó que su idea es dar continuidad al once de Anduva si bien queda hoy un último entrenamiento. En este sentido, señaló que Dani Calvo y Carlos, pese a un envergadura, engañan con su velocidad, algo que va a necesitar la defensa rojilla para hacer frente a los rápidos atacantes blaugranas, atacantes que serán una prueba de fuego para la solidez defensiva rojilla de las últimas jornadas: «El Levante está haciendo malo a todas la defensas. Creo que engañan. Cuando ves centrales con esa envergadura parecen que son lentos pero no son lentos. Es verdad que Roger es una amenaza juegue quien juegue pero creo que los centrales están bien, hemos mejorado en el aspecto defensivo y, a ver, si en las próximas jornadas decimos que somos un buen equipo a nivel defensivo. Hemos mejorado pero para decir que somos buenos defensivamente creo que tenemos que superar pruebas como la del domingo».